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مرأة

تحذير طبي من تأخير التدخل الجراحي في حالات التهاب المرارة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
تحذير طبي من تأخير
تحذير طبي من تأخير التدخل الجراحي في حالات التهاب المرارة
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أ ش أ
حذرت دراسة طبية من تأجيل خيار التدخل الجراحى فى حالات إلتهاب المرارة لما يشكله من فرص مضاعفة المخاطر الصحية التى قد يواجهها المريض .

وقد يتوقف الأطباء عن تبنى خيار التدخل الجراحى حتى يتراجع التهاب المرارة، وتبدأ المضادات الحيوية في العمل على علاج الإصابة، لكن الدراسة وجدت أن الانتظار لأكثر من 72 ساعة لإجراء عملية جراحية أدى إلى ارتفاع معدل المضاعفات والإقامة الطويلة في المستشفى.

وقال الدكتور"روبرت جونسون"، الأستاذ فى جامعة "نيوجرسى":" تشير هذه النتائج إلى أنه إذا كان بإمكانك إجراء الجراحة في وقت مبكر ، فقد تكون النتائج أفضل".

وتعد المرارة هي عضو صغير بالقرب من الكبد يخزن الصفراء ، وهي مادة تستخدم في الهضم ، وخاصة هضم الأطعمة الدهنية. وحصى المرارة - قطع صلبة تشبه الحصى - يمكن أن تتشكل في المرارة .

ووفقًا للمعهد الوطني الأمريكي لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى .. يمكن أن تكون حصوات المرارة صغيرة مثل حبة الرمل أو بحجم كرة الجولف.. وتعتبر حصى في المرارة شائعة جدا ، وتؤثر على ما يصل إلى 15 في المئة من سكان الولايات المتحدة ".

ويمكن للأشخاص في كثير من الأحيان الاصابة بحصى في المرارة ولا يدركون ذلك .. ولكن ، في بعض الأحيان ، تسد حصى في المرارة القنوات التي تطلق الصفراء. وهذا قد يسبب نوبة المرارة ، وهو ألم مفاجئ في أعلى البطن الأيمن.
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تحذير طبي من تأخير التدخل الجراحي في حالات التهاب المرارة

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