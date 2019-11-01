تعطل طائرة نتنياهو السرية في مطار بن جوريون

أفادت وكالة "سبوتنيك" بتعطل طائرة ركاب من طراز "بوينج 767" مخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تعطلت فراملها أثناء قيامها برحلة اختبارية في مطار بن جوريون دون تضرر أحد.



وغادرت الطائرة الإسرائيلية الرئيسية السرية العنبر المغلق، في صباح 27 أكتوبر الماضي،بعد أن تم تطويرها بحضور أقل عدد ممكن من الأشخاص. وتم تزويدها بأجهزة التشفير التي تسمح لرئيس الوزراء بإجراء الاتصالات مع قادة الدول الأخرى أثناء الطيران.



واستغرق تجهيز الطائرة لنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو ثلاثة أعوام، وأنفقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك 729 مليون شيكل.