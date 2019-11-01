من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

يحتفل الغرب يوم 31 أكتوبر من كل عام بما يسمى عيد الرعب المعروف باسم الهالوين، واعتاد أيضا الكثير من العرب الاحتفال بهذه المناسبة.



واحتفل أمس الكثير من نجوم ومشاهير الوسط الفنى بالهالوين على طريقتهم الخاصة،واعتمد بعض نجوم الفن والمشاهير على ارتداء الملابس التنكرية ووضع صيحات المكياج التى تمنحهم مظهرا مرعبا و تغير من ملامحهم،فيما اعتمد البعض الأخر على الظهور بإطلالات بسيطة المعتمدة على الألوان التي تعبر عن الاحتفال بالهالوين مع وضع بعض لمسات المكياج البسيطة وغير المبالغ فيها.



ومن أبرز المشاهير الذين شاركوا جمهورهم بإطلالاتهم خلال الاحتفال بعيد الهالوين هم الفنانة رانيا يوسف وكنزي ابنة الفنان عمرو دياب وهند عبد الحليم وأيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017 وداليا البحيرى والمذيعة اللبنانية جويل، وابنة الفنانة رانيا فريد شوقى وغيرهن من المشاهير.











