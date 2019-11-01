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رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي الأهلي تفرض سياجًا من السرية على مشروع استثماري كبير سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق يضع اللمسات الأخيرة للمشروع قبل عرضه علي مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وطلب محمود الخطيب في وقت سابق من إدارة التسويق بجانب نائبه العامري فاروق وخالد الدرندلي أمين الصندوق وضع مشروعات جديدة هدفها فتح موارد مالية جديدة.
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