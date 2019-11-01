رينيه فايلر يشيد بمعسكر الأهلي في الإمارات

أشاد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأجواء معسكر أبناء الرداء الأحمر في دبي.



وأثني المدرب السويسري علي الإمكانيات وملاعب التدريب بجانب كسر حدة الملل لدي اللاعبين من التدريبات الروتينيه في استاد التتش.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الإمارات أمس لإقامة معسكر يستمر لمدة أسبوع، بمشاركة 25 لاعبا.



ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد فترة التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمباريات الدوري الممتاز ومواجهة النجم الساحلي في تونس في نهاية شهر نوفمبر المقبل وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

