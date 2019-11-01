أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة مع نيللي كريم وبوسي شلبي.





وظهرت ايمي بإطلالة فضي او سوداء لامعة دون تكلف واعتمدت مكياج بسيط، وجمعتها بالصورة بوسي شلبي والتي ارتدت ايضا فستانا اسود قصير وعليه جد من الخصر بديل للحزام .



اما عن نيللي كريم التي شاركتهن في المناسبة بإطلالة شتوية بجاكت شتوي طويل باللون البيج علي بنطلون وتوب اسود وبوت اسود طويل .



