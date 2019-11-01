نتنياهو : مستعدون لأي حرب محتملة تستهدف أمننا

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن مخاطر الحرب التي تهدد إسرائيل من قبل عدد من الدول وأبرزها "سوريا ولبنان والعراق واليمن" إلى جانب غزة.



واكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استعداد جيشه للتعامل مع التهديدات بالمنطقة، قائلا " مستعدون للتعامل مع تلك التهديدات ولن نتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من سيحاول المس بنا".



وقال نتنياهو "المنطقة من حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وأيضا في العراق واليمن ومباشرة في إيران قوات إيرانية ومؤيدة لإيران تعمل دون هوادة على التزود بالسلاح".



وأضاف "ان مهارة المناورة والوقوف الحازم في الدفاع واستخدام القوة الضاربة في الهجوم هي المفتاح لدحر العدو".



وإختتم تصريحاته،قائلا: إن هذا هو نظام قتال يعتبر حيويا في كل فترة من الفترات وخاصة في الشرق الأوسط الحالي".