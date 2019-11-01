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مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى 30 نوفمبر.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
التموين
التموين
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البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، ولميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
- وزير التموين يقرر مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى 30 نوفمبر
-رد قاطع من الصحة بشأن وجود فيروسات وميكروبات مميتة فى الهواء.
الوطن
-خانة جديدة بشهادة ميلاد الأطفال للكشف المبكر عن ضعف السمع.
-لا يجوز إخفاؤه.. كل ماتريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات
بوابة الأهرام
- العصار يستقبل وفدا ألمانيًا لبحث سبل التعاون المشترك.
الشروق
مشروعات ملتقى القاهرة السينمائي تتنافس على جوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.
أخبار اليوم
ليفربول يحتفل بتسجيل محمد صلاح 50 هدفًا على ملعب آنفيلد.
سكاى نيوز عربية
تظاهرات ليلية كبيرة فى بغداد.. والعراق " كتهم" بقنابل الجماجم.
الشرق الأوسط
داعش يقر بمقتل البغدادي و يعلن القرشي زعيمًا .. ويعد بالثأر.
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