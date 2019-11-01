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مرأة

طريقة عمل الشاورما السوري بالعيش الصاج

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر الشاورما السوري هي الأكثر انتشارا في أكلات السوريين بمصر ولذلك يقبل الكثيرون على تحضيرها بالمنزل ونقدم لك الطريقة السرية لساندوتش الشاورما السوري .

المقادير

نص كيلو بانيه مقطع ومتبل بملح وفلفل وبهارات

٢بصل مقطع
٢فلفل ألوان مقطع
بقدونس نص كوب
٢طماطم مقطع منزوع البذر
ملح فلفل بهارات
زيت وذبده
معلقه ليه حسب الرغبه
صوص ثوميه
٣معلقه مايونيز
علبه زبادي
٢فص ثوم
ملح معلقه خل
عيش سوري

الطريقه

نشوح الفراخ في الزيت وليه والزبدة علي نار عاليه في مقلاه ساخنه.
نضع البصل ونشوح والفلفل ونشوح نضع الملح والفلفلوالبهارات. نشوح حتي السوي نضع البقدونس والطماطم في الاخر. نقلب وينطفئ علي النار

صوص.الثوميه

نضرب. كل المقادير مع بعض

نضع الشاورما في العيش. ونضع الثوميه. ونلفه ويقدم مع خيار مخلل
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