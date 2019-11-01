Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بقيمة 34.4 مليار دولار .. الحكومة الكورية تعد أكبر ميزانية على الإطلاق في تاريخ سول

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
العاصمة الكورية
العاصمة الكورية سول
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها أعدت أكبر ميزانية في تاريخ العاصمة سول على الإطلاق تقارب 40 تريليون وون (34.4 مليار دولار) للعام القادم وذلك في إطار جهودها لتحسين الرفاهية الاجتماعية في العاصمة من خلال سياسة مالية موسعة.

وقالت حكومة سول إن ميزانيتها السنوية لعام 2020 ستكون 39.5 تريليون وون بزيادة 10.6 % عن 35.7 تريليون وون لهذا العام.

وأشار المسؤولون - وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني - إلى أن الحكومة المحلية ستطرح خطة الميزانية على مجلس المدينة للموافقة عليه، وأن المدينة ستمول التوسع في الميزانية من خلال إصدار سندات لصالح مجلس البلدية بقيمة 3 تريليونات وون بمعدل فائدة سنوي قدره 1.8 % .

ولفت عمدة المدينة بارك وون سون إلى أنه من بين القطاعات التي تشملها الميزانية، الرعاية الاجتماعية وتوفير وظائف ودعم الإسكان الخاص بالمتزوجين حديثا فضلا عن نظام رعاية الطفولة وتحسين جودة الهواء بالعاصمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

تحذير طبي من تأخير التدخل الجراحي في حالات التهاب المرارة

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

حكم قطع الصلاة لفتح الباب

برلماني: زيادة دعم المواطن من 50 لـ 70 جنيها شهريا في هذه الحالة

Advertisements

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال