بقيمة 34.4 مليار دولار .. الحكومة الكورية تعد أكبر ميزانية على الإطلاق في تاريخ سول

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها أعدت أكبر ميزانية في تاريخ العاصمة سول على الإطلاق تقارب 40 تريليون وون (34.4 مليار دولار) للعام القادم وذلك في إطار جهودها لتحسين الرفاهية الاجتماعية في العاصمة من خلال سياسة مالية موسعة.



وقالت حكومة سول إن ميزانيتها السنوية لعام 2020 ستكون 39.5 تريليون وون بزيادة 10.6 % عن 35.7 تريليون وون لهذا العام.



وأشار المسؤولون - وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني - إلى أن الحكومة المحلية ستطرح خطة الميزانية على مجلس المدينة للموافقة عليه، وأن المدينة ستمول التوسع في الميزانية من خلال إصدار سندات لصالح مجلس البلدية بقيمة 3 تريليونات وون بمعدل فائدة سنوي قدره 1.8 % .



ولفت عمدة المدينة بارك وون سون إلى أنه من بين القطاعات التي تشملها الميزانية، الرعاية الاجتماعية وتوفير وظائف ودعم الإسكان الخاص بالمتزوجين حديثا فضلا عن نظام رعاية الطفولة وتحسين جودة الهواء بالعاصمة.