د.جوزيف رامز يكتب: الإنجازات الدبلوماسية لمصر خلال أكتوبر









تماما كما كان شهر أكتوبر من كل عام هو ذكرى الانتصارات الرائعة والعبور العظيم فقد شهد فى أكتوبر من هذا العام نشاطا دبلوماسيا حافلا لمصر على الساحتين :الدولية والاقليمية يفيد بتحرك مصرى متنوع واعى وعلى كافة الأصعدة ,وبداية فقد شهدت القمة الروسية الإفريقية الأولى "مكاسب عديدة خرجت بها القمة الروسية الإفريقيةأكتوبر 2019" التى عقدت مؤخرا بمنتجع سوشى بروسيا ليس فقط حضورا وتواجدا مكثفا من حيث عدد الرؤساء المشاركين والزخم المحيط بها أو من حيث حجم الأرقام والدلائل الإيجابية التى خرجت بها..ولكن فى تصورى أن القمة قد حققت فوائد جمة لكل من الأطراف الثلاثة المنخرطة بها سواء الطرف الروسى أو المصرى الذى تناوب رئاسة القمة وجلساتها بحكم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وكذا الدول الأفريقية التى استطاعت تنويع مصادر شركائها الدوليين بشريك واعد وصاحب مكانة مرموقة على الساحة الدولية وأحد الدول العظمى الخمس فى مجلس الأمن وامتلاكه حق النقض أو الفيتو:بجانب الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا والصين.



مميزات القمة الروسية-الأفريقية:



: ولعل الميزة النوعية التى أحدثتها مصر فى مجال التعاون الدولى لأفريقيا مع العالم أنها أضافت روسيا إلى جانب مصاف الدول الكبرى التى اهتمت بأفريقيا سواء:الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وغيرها..ولكن ميزة الشريك الروسي ليس فقط فى مجال الاستثمارات والمشروعات المتنوعة والتبادل التجارى وخلافه من الانشطة ولكن الميزة التى تضيفها روسيا أنها ممكن أن تكون شريكا يعتمد عليه فى التنمية خاصة فى المجالات الزراعية والصناعية ومشروعات الطاقة والكهرباء وحتى فى مجال الفضاء..وذلك على النحو الذى بدأته فى مشروع الضبعة مثلا"الاستخدام السلمى للطاقة النووية" أو مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس,وغيرها من المشروعات فى عدد من الدول الأفريقية .



كذلك تتمثل أهمية روسيا أنها قد لا تعمل بالعقلية الاوروبية البحتة التى تتدخل فى أوضاع الدول الإفريقية تحت عنوان أو مظلة حقوق الإنسان والديمقراطية والبيئة..ولكنها تعمل بالكاد فيما يخص مصالحها ومصالح الدول الإفريقية المندرجة معها فى التنمية بدون التدخل السياسي الذى يعصف فى النهاية بأحوال الدول وشعوبها.وقد تكون أرقام التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا وكذلك حجم المشروعات والاستثمارات الروسية بأفريقيا ضئيلا اذا ماقورن بأوروبا أو الصين أو غيرهما ,ولكنه يمثل على كل حال بداية واعدة بالنجاح وتنوع فى مصادر التمويل الدولى لأفريقيا لاشك أن مصر لها دور كبير فى ادخاله لأفريقيا بحكم كونها البوابة الشمالية للقارة ومدخلها الى العالم...وأيضا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.



ولعل المنظومة الروسية فى العلاقات الدولية وحتى سياسة روسيا الخارجية فى نهج العلاقات الدولية قد تكون طويلة المدى وأكثر رسوخا من نظيرتها الغربية..ومن ثم فهى بالقطع قد تفيد دول القارة بأكثر مما أفادتنا الدول الاستعمارية الغربية السابقة التى نهبت ولاتزال ثروات دول القارة ومزقت حدودها وعبثت بمقدراتها وثرواتها.ولذا فليس من المستغرب زيادة عدد المشاركين من دول القارة الأفريقية من الرؤساء وكبار المسئولين.. وتدفق كم هائل من الاتفاقيات وبروتوكلات التعاون التى تم توقيعها خلال أيام انعقاد المنتدى الأول بين الجانبين,وتنوع الأنشطة المنعقدة على هامشه,وزخم الكلمات والمشاركات من جانب الوفود الأفريقية المتواجدة.



مصر وقمة عدم الانحياز:



رغم مشاغل الدبلوماسية المصرية العديدة ,والتزاماتها المتنوعة على الساحتين :الاقليمية والدولية ...فقد شارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو "عاصمة أذربيجان"يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر". وفي بيانه أمام القمة ,تناول وزير الخارجية الأوضاع الإقليمية، والرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية. هذا وتعتبر حركة عدم الانحياز، واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ونتيجة مباشرة أكثر، للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو) وبين المعسكر الشرقي (الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو) حال نهاية الحرب العالمية الثانية وتدمير دول المحور، وكان هدف الحركة هو الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة.



تأسست الحركة من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونج 1955، والذي يعدّ أول تجمع منظم لدول الحركة..و تعتبر من بنات افكار رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي تيتو... وانعقد المؤتمر الأول للحركة في بلجراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى مؤتمر طهران الشهير في أغسطس 2012.,والذى تغيرت فيه الكثير من أهداف وبرامج الحركة ويبلغ عدد دولها حاليا 120 دولة وفريق رقابة مكون من 18 دولة و10 منظمات .وان كانت قد تغيرت مبادئها وأهدافها لحد كبير وبدأت تميل للتعاون والتنسيق الاقتصادى بين دولها...وتحاول مصر تنشيط الحركة ككيان دولى مستقل يكون له مرجعيته ومواقفه التى تهم بالأكثر الدول النامية وبلدان العالم الثالث,وفى وقت يحتاج فيه الجميع للتكتل والاندماج.



القمة الاقتصادية العربية-الأوروبية:



شاركت مصر والجامعة العربية فى الأنشطة المتعلقة بتلك القمة وذكر السيد/ أحمد أبو الغيط خلال أعمال "القمة الاقتصادية الأوروبية - العربية" في دورتها الرابعة بأثينا، والتي انطلقت يوم الثلاثاء 29 أكتوبر ، أن ازدهار وأمن الفضائين العربي والأوروبي يعتمد على قدرتهما على التعاون والعمل المشترك، إذ نجح الجانبان في نسج شبكة متينة من العلاقات المؤسساتية التي نتجت عنها رؤية مشتركة حول التطورات الإقليمية والدولية، وتوجت هذه العلاقات بانعقاد القمة العربية - الأوروبية الأولى في فبراير الماضي في شرم الشيخ. وتابع قائلًا إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لبلدان العالم العربي حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي نحو 387 مليار دولار في عام 2018، كما أن هناك استثمارات مباشرة بين الكتلتين تقدر بمئات المليارات من الدولارات والتي تغطي معظم القطاعات الرئيسية. ولفت أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تعمل على توثيق أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي بأجهزته المختلفة من خلال آليات ومحافل وزارية وقطاعية وفنية تجمعنا وتتناول جميع الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها بالطبع الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع موضوعات الهجرة واللاجئين والاتجار في البشر، وتغير المناخ، إضافة إلى كيفية العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوفير الدعم التنموي الأوروبي لجهود التنمية في المنطقة العربية. وبجانب الأنشطة الرئيسية الثلاث –السابق الحديث عنها :شهدت الساحة العديد من الفعاليات والأنشطة الدبلوماسية فى كافة القطاعات وذلك بجانب اللقاءات والمقابلات والمؤتمرات والتى تعبر بحق عن أهمية الدور المصرى ومحوريته وكثافة التحرك الوطنى عامة خلال شهر أكتوبروأهميته البالغة.