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حوادث

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم احتراق مركب سفارى شمال مدينة مرسى علم وقد أسفر الحادث عن وفاة سائحة أمريكية وإنقاذ ١٨ سائحا آخرين حيث أتت النيران على كامل جسم المركب وتفحم بالكامل.

كانت قد شهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة اندلاع حريق بمركب سفارى بالكيلو ٤٥ شمال مرسى علم وأسفر الحادث عن وفاة سائحة أمريكية وإنقاذ ١٨ سائحا آخرين كانوا على متنه بالإضافة إلى ١٢ طاقم المركب.

تبين من التحقيقات الأولية أن المركب تدعى "سوزانه"وكان فى رحلة سفارى جنوب البحر الأحمر وأثناء سيره شمال مرسى علم اندلعت النيران بالمركب وتمكن الطاقم من إنقاذ ١٨ سائحا فيما لقيت سائحة أمريكية مصرعها حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد .
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مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

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