زحام مدمر في بوخارست.. المدينة بنيت لمليون نسمة و يقطنها 4 ملايين

قالت عمدة العاصمة الرومانية بوخارست جابريلا فيريا إن أربعة ملايين شخص يعيشون حاليا في العاصمة بوخارست، رغم أن المدينة بنيت لمليون نسمة فقط من السكان، وذلك في معرض توضيحها لسبب صعوبة حل مشكلة المرور في بوخارست.



وقالت فيريا في تصريحات نقلها موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري: "المرور هو أكبر مشكلة لدينا، مدينة بنيت لمليون شخص، ونحن الآن أكثر من أربعة ملايين وفقا لجميع الدراسات".



وأضافت: " الأرقام الرسمية عن عدد سكان بوخارست الرسمي في الإحصاءات العامة عفا عليها الزمن.. فقبل 10 سنوات كان هناك مليونان ونصف المليون، وحاليا زاد العدد مع إضافة جميع الموظفين في الشركات متعددة الجنسيات الذين يأتون من أنحاء البلاد ولم يغيروا بعد إقامتهم الرسمية، وجميع الطلاب والسياح والمواطنين الآخرين الذين يعيشون في بوخارست بدون شكل قانوني وبدون بطاقة هوية بوخارست".