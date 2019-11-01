Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تغير أساليب عملها في لبنان.. لهذا السبب

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
إسرائيل غيرت أساليب
إسرائيل غيرت أساليب عملها في لبنان
Advertisements
سمر صالح
ذكر موقع "i24NEWS" الإسرائيلي اليوم الجمعة أن تل ابيب تغير مسارات وارتفاعات طائراتها في لبنان، تفاديا لإسقاطها من حزب الله ما سيضطرها للرد.

وأجبر تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، سلاح الجو الإسرائيلي، بإجراء تعديلات وتغييرات في مسارات الطيران الإسرائيلي في لبنان، والمسافات والطرق والارتفاعات التي يقطعها، بحسب ما أفادت به الإذاعة العبرية وبحسب التقرير، فإن التهديد الذي أطلقه نصرالله قبل شهرين، لم يقلل من الطلعات الجوية التجسسية للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان.

وتأتي هذه التغييرات، بغية تفادي تعرض الطائرات الإسرائيلية، لضربات من مضادات الطائرات التابعة لحزب الله، لأنه إذا وقع مثل هذا الحدث، فستضطر إسرائيل إلى الرد على ذلك في داخل لبنان، وعندها ستكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفقا للتقرير، في حالة "توتر عصبي"، ليس فقط إزاء لبنان، وإنما في عدة جبهات في نفس الوقت.

وذكر التقرير أن هذه التغييرات، كانت سببا بفشل حزب الله بإصابة طائرة الاستطلاع الإسرائيلية عصر الخميس، التي كانت تحلّق في الأجواء اللبنانية، حيث أن نيران المضادات الجوية التابعة للحزب، لم تصب الطائرة.

وفي أغسطس الماضي، سقطت طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله، وهو ما وصفه نصرالله "بالهجوم" وقال نصرالله إن الحزب لا يقوم بإسقاط الطائرات التزاما بالقرار اللبناني وبقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار بينه وبين إسرائيل، لكنه تعهد بإلغاء هذا القرار، واستهداف الطائرات المسيرة التي تطلقها إسرائيل في الأجواء اللبنانية، "من الآن فصاعدا".

واعترف الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بسقوط طائرة بدون طيار تابعة له في جنوب لبنان، بنيران مضادة للطائرات ووفقًا لوسائل الإعلام في لبنان، فإن هذه الطائرة، أسقطت بنيران من بندقة صيد، أطلقها مواطن لبناني من قرية كفر كلا الحدودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الله يتوعد برد قاس.. التفاصيل الكاملة لسقوط طائرتين إسرائيليتين في لبنان

إسرائيل تتوعد بمزيد من الهجمات على هذه الدول

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية رغم تهديدات نصر الله

لحظة قصف الطائرات الإسرائيلية بنيران الجيش اللبناني..فيديو

شاهد.. لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات الإسرائيلية

إسرائيل تطلق منطادا وطائرات استطلاع في الأجواء اللبنانية

ترشيحاتنا

ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم.. تفاصيل

أبرز فيديوهات التوك شو.. إعلامية شهيرة تتهم درة بجريمة قتل على الهواء.. وتوفيق عكاشة ينفعل ويلقي الاسكربت على الأرض لهذا السبب

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

سيوة.. واحة الجمال.. لوحة فنية داخل الكثبان الرملية.. 4 بحيرات رئيسية داخل الواحة.. والملح كلمة السر

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحتفل بالمولد النبوي على طريقته الخاصة

Advertisements

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال