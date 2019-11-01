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خبير بالطب النفسي يكشف عن الضغوط التي تقع على الإنسان خلال حياته.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد هاني إستشاري الصحة النفسية، أنه يوجد العديد من التراكمات الموجودة داخل الإنسان فى تعاملاته مع الناس موضحا أن الإنسان أحيانا يصل إلى مرحلة من التبلد فى المشاعر والأحاسيس فالحياه مشقة وعناء ورحلة طويلة بها عقبات.

وأضاف محمد هاني خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن كل إنسان يختلف عن الآخر في التعامل مع الضغوط، مشيرا إلى أن البعض ينجح فى امتصاص الضغوط والبعض لا ينجح.

وتابع أن هناك عدد من الضغوط التي تقع على الإنسان فهناك الضغوط الحياتية وما نواجهه في الحياه وما يحدث فجأه فهناك فعل ورد فعل يقع على الإنسان دون تدل من إرادته.

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أنه ايضا توجد الضغوط الأسرية والتى نعيشها داخل الأسرة والعلاقة بين الأب وأولاده أو الزوج وزوجته وهناك الضغوط إثناء العمل فيجب على كل نسان أن يكون طموح في مهنته للوصول الى الرضا النفسى والإشباع الذاتي
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