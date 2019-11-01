اليوم.. محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية الـ28 في الأوبرا

يستعد الفنان محمد منير، افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بإحيائه حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.





وانتهى محمد منير من إجراء عدد من البروفات الغنائية بصحبة الفرقة الموسيقية في الأوبرا استعدادًا للحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.





وسيقدم محمد منير عددا من أبرز الأغاني الخاصة به أثناء الحفل منها :" مهموم"، و"لما النسيم"، وشئ من بعيد"، و"الروح للروح ديما بتحن"، وفي عشق البنات"، و"أبكي"، و"ربك لما يريد"، وغيرها من الأغاني.





يشارك في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



