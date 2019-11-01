اليوم.. محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية الـ28 في الأوبرا

يستعد الفنان محمد منير، افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بإحيائه حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
وانتهى محمد منير من إجراء عدد من البروفات الغنائية بصحبة الفرقة الموسيقية في الأوبرا استعدادًا للحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.
وسيقدم محمد منير عددا من أبرز الأغاني الخاصة به أثناء الحفل منها :" مهموم"، و"لما النسيم"، وشئ من بعيد"، و"الروح للروح ديما بتحن"، وفي عشق البنات"، و"أبكي"، و"ربك لما يريد"، وغيرها من الأغاني.
يشارك في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
وتضم أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.