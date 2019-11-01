فوز فتيات معهد سموحة الأزهري بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة للثانوية بالإسكندرية

فاز فريق طالبات معهد فتيات سموحة الأزهري النموذجي الثانوي بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة، والتي أقيمت على ملاعب رعاية الطلاب بسموحة.



ويتكون فريق فتيات سموحة من: رحمة كرم فتحي – روان إبراهيم عبد الواحد – سارة جمال عبد الرحيم – عائشة هشام رمضان – بثينة رفيق حافظ – شهد ربيع فتحي – هجرة طارق سلامة – منة الله محمود عزت، وإشراف الأستاذة/ لبنى إبراهيم، معلمة التربية الرياضية.



وأقيمت المسابقات بمتابعة من الشيخ/ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والأستاذ/ إبراهيم فاضل، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف الأستاذ/ ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، والأستاذ/ محمد أشرف، موجه عام التربية الرياضية، وتنفيذ الأستاذة/ سماح إبراهيم، مسئولة المسابقات.

