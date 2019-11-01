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تعليم

فوز فتيات معهد سموحة الأزهري بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة للثانوية بالإسكندرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
فوز فتيات سموحة بالمركز
فوز فتيات سموحة بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة للثانوية
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محمد شحتة
فاز فريق طالبات معهد فتيات سموحة الأزهري النموذجي الثانوي بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة، والتي أقيمت على ملاعب رعاية الطلاب بسموحة.

ويتكون فريق فتيات سموحة من: رحمة كرم فتحي – روان إبراهيم عبد الواحد – سارة جمال عبد الرحيم – عائشة هشام رمضان – بثينة رفيق حافظ – شهد ربيع فتحي – هجرة طارق سلامة – منة الله محمود عزت، وإشراف الأستاذة/ لبنى إبراهيم، معلمة التربية الرياضية.

وأقيمت المسابقات بمتابعة من الشيخ/ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والأستاذ/ إبراهيم فاضل، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف الأستاذ/ ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، والأستاذ/ محمد أشرف، موجه عام التربية الرياضية، وتنفيذ الأستاذة/ سماح إبراهيم، مسئولة المسابقات.
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