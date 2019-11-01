انتخابات مبكرة بالعراق وبدء إجراءات عزل ترامب.. أبرز عناوين صحف الإمارات

- الرئيس السيسي يدعو لطرح بعض شركات الجيش في البورصة

- المتظاهرون يعيدون قطع الطرق في بعض مناطق لبنان

- 73 قتيلًا في حريق قطار هائل بباكستان

- عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع البناء في إيران



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الجمعة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح بعض شركات الجيش في البورصة، وتابعت الاحتجاجات المستمرة في لبنان والعراق، كما اهتمت بإطلاق مجلس النواب الأمريكي رسميًا إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا، خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها. وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة «الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة». وأضاف «لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات».



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس العراقي برهم صالح تعهد بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي «جديد مقنع للشعب»، واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة «حقًا»، مشيرًا إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة شرط إيجاد البديل.



وأعلن صالح في كلمة متلفزة أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبًا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية، وبما يمنع حدوث فراغ دستوري». وأضاف «إننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلًا عملًا متواصلًا من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب، يعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخابات أكثر عدلًا وأشدّ تمثيلًا لمصالح الشعب».



وأبرزت صحيفة "البيان" إعلان الرئيس اللبناني ميشيل عون أن سيبدأ الاثنين المقبل المشاورات النيابية، فيما شدّد تيّار المستقبل على أنّ حراك الشارع حقّق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني، ونجح في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء. وقطع المتظاهرون في لبنان، صباح أمس، مجددًا طرقًا رئيسة وفرعية في مناطق لبنانية عدة، قبل أن يسارع الجيش ويفتح معظمها. وعلى الرغم من إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني في فتح معظمها، وسط انتشار أمني كثيف.



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت منظمة السلام الآن الاسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وقالت المنظمة إنه تم اتخاذ القرار في 10 أكتوبر، وأن 59% من المساكن الجديدة ستقام في "مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام" مع الفلسطينيين.



وبحسب موقع "24" الإخباري، وصف الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه "لص" وقال "تصريحاتي ضد أردوغان مستمرة.. قلت "لص" وهو بدأ من الأيام الأولى بسرقة كل ما يتعلق بسورية فهو لص، أنا لم أشتمه، أنا أصفه". وأضاف الأسد فى مقابلة مع قناتى السورية والإخبارية السوريتين "هي صفة وهذا الوصف حقيقي.. من يسرق مصانع ومحاصيل ومؤخرًا أراض ماذا أسميه، "فاعل خير"؟! لا توجد تسمية أخرى".



دوليًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن مجلس النواب الأمريكي أطلق رسميًا، أمس الخميس، إجراءات تهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتًا مقابل 196 صوتًا لإطلاق عملية العزل رسميًا. وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، قبل التصويت "اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم".



وقالت "الإمارات اليوم" إن حريقًا شب في قطار بباكستان، أمس، ما أسفر عن مقتل 73 شخصًا وإصابة نحو 40 عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم. ودمر الحريق ثلاثًا من عربات القطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.



ونقلت "البيان" عن وكالة الأنباء الكورية الرسمية، أمس الخميس، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة أخرى لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات. وتم الإعلان على الفور عن نجاح التجارب وعبر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، عن "ارتياحه" وهنأ العلماء الذين طوروا السلاح.



وأفادت "الوطن" بأن حريقًا كبيرًا دمر قلعة شوري المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" من مواقع التراث العالمي والواقعة على جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان وأتت النيران على القاعة الرئيسية التي يزيد عمرها على 500 عام. واستمر الحريق نحو 12 ساعة، وكتبت أودري أزولاي مديرة اليونسكو على تويتر "مشاعر عميقة وتضامن صادق مع شعب اليابان، هذه خسارة للبشرية بأسرها".



وبحسب موقع "24"، وسّعت الولايات المتحدة مساء أمس الخميس عقوباتها على إيران من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني. وأوضحت واشنطن أيضًا أنّ العقوبات ستستهدف كذلك "أربع مواد استراتيجيّة تُستخدَم في البرامج النوويّة والعسكريّة والصواريخ البالستية" الإيرانية.