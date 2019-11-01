غضب شعبي من غزو الطماطم التركية للجيش الإسرائيلي

قال رئيس رابطة منتجي الفواكه في إسرائيل، يارون بلحسن: "لن نرضى بالأمر الواقع الذي تقوم فيه إسرائيل بدعم المزارعين الأتراك، ومزارعي أوروبا وغزة، على حساب المزارعين الإسرائيليين، بما يهدد ويضر بمنظومة الزراعة الصهيونية.



وأضاف أنه في الوقت الذي ترى فيه أوروبا والولايات المتحدة أن الزراعة قيمة كبيرة، تسير إسرائيل على طريق فقدان هذه القيمة، لافتا إلى أن إسرائيل تدعم المزارع التركي على حساب نظيره الإسرائيلي، حيث باتت طماطم أردوغان تستخدم حاليا داخل مطابخ الجيش الإسرائيلي.



وكنت تقارير إعلامية إسرائيل تحدثت خلال الفترة الماضية عن ارتفاع واردات الطماطم التركية إلى إسرائيل ودخولها في المطابخ التابعة للجيش الإسرائيلي، وهو ما اعتبره المزارعون الإسرائيليون دعما للمزارع التركي على حساب المزارع الإسرائيلي.