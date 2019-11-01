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منوعات

مخاوف من نقص اللحوم في العالم بسبب مرض حيواني مميت

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
لحوم
لحوم
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أماني إبراهيم
تسببت حمى الخنازير الأفريقية في الصين في حدوث نقص عالمي في إمدادات اللحوم التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار لحوم الخنزير، والدجاج، ولحم البقر، في العام المقبل.

ووفقا لصحيفة فايننشيال تايمز فقد انخفض إجمالي قطيع الخنازير في الصين بنسبة 45% منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة شنيانج الشمالية الشرقية في أغسطس الماضي، وفقًا لتحليل من المجموعة المالية الأمريكية «INTL FCStone».

وعلى الرغم أنه من المتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي للحوم البقر والدجاج خلال العام المقبل، إلا أن المحللين يقولون إن هذه اللحوم لن تعوض الانخفاض في إنتاج لحم الخنزير العالمي الناجم عن حمى الخنازير، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة بالولايات المتحدة إلى أنه في عام 2020 سيكون هناك انخفاض بنحو 6.4 مليون طن في إجمالي إنتاج الدجاج ولحم الخنزير ولحم البقر العالمي مقارنةً مع هذا العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه اللحوم، فيما يعتقد بعض المحللين أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ومع انتشار المرض في فيتنام، ومنغوليا، وكمبوديا، من المتوقع استمرار سعر اللحوم في الارتفاع ، مما يحفز عمل كبار مصدري اللحوم مثل البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة، وارتفع سعر لحم الخنزير بنسبة 170% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، وارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 40% ولحوم البقر بنسبة 20%.
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