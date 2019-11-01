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مجدي أبو عميرة يكشف ذكريات الطفولة من الفيوم لـ القاهرة.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
المخرج الكبير، مجدي
المخرج الكبير، مجدي أبو عميرة
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البهى عمرو
قال المخرج الكبير، مجدي أبو عميرة، إنه من محافظة الفيوم، ونشأ فى قرية بسيطة وتعلم فى مدارس حكومية، موضحًا أنه شارك فى برنامج بعنوان "جنة الأطفال" وتمت الاستعانة به كممثل بعد ذلك، وهو فى المرحلة الابتدائية .

وأضاف أبو عميرة، خلال حواره ببرنامج أخبار مصر المذاع على الفضائية المصرية، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن شارك في أفلام مع الفنان الراحل اسماعيل ياسين.

وأشار مجدى أبو عميرة، إلى أن موهبته فى التمثيل ظهرت من خلال، برامج ماما سميحة، ويوميات مدرسة، وأكد أنه بدأ فى المجال الفني بالتمثيل ثم تترك لـ الأخراج.

وأوضح أبو عميرة، أنه يتحدث فى كل لقاءاته عن المخرج الراحل نور الدمرداش، وتميزه مؤكدًا أنه دائمًا منبهر بشخصية الدمرداش.

وأضاف أبو عميرة أن نور الدمرداش، كان يتميز بالشخصية القوية، وأن أحد أساسيات المخرج هو التمكن والقدرة على حسم الأمور، دون تعصب، مؤكدًا أن المخرج القوي لا يتعصب، والدمرداش كان عندما يدخل الاستوديو الجميع كان يصمت ولا يتحدث.
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