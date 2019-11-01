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تعليم

أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين.. صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
أول كفيف يتولى منصب
أول كفيف يتولى منصب في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوف
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محمد شحتة
كشف الدكتور وجيه عمران، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق، وأول كفيف يتولي منصب في الجامعة، عن رؤيته في تطوير العملية التعليمية بالكلية.

وقال عمران في حوار لـ«صدى البلد»، إن رؤيته تمكن في دعمه لإدراج امتحان الطلاب المكفوفين عن طريق اللاب توب بدلا من المرافقين الذين يعانون منه المكفوفين، منوها أنه بالفعل تم تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتم عقد امتحان الكتروني للمكفوفين الذين لهم القدرةعلى التعامل مع هذه الأجهزة، فكان المكفوفين يعانون من مسألة المرافقين سواء موافقتهم على الذهاب معه للكلية أو سوء خط المرافق في الإجابة وما إلى ذلك.

وأوضح، أن الكلية توفر للطلاب المكفوفين سيديهات للمحاضرات وترسل لجميع المكفوفين للتسهيل عليهم في المذاكرة، كما يتم تدريب الطلاب على التعامل مع طريقة برايل عن طريق ماكينات حديثة في الكلية فيستطيع كتابة المحاضرات وهو جالس في المدرج.

وأشار إلى أنه تم تدريب الطلاب والطالبات الكفيفات على الامتحان الإلكتروني على الأجهزة الحديثة ولاقى الأمر استحسان الجميع.

كما تبنت كلية أصول الدين والدعوة دعم المواهب من الطلاب المكفوفين في المجالات المختلفة ويتم عقد مسابقات لهم لثقل مواهبهم، منوها أن هناك حوالي 50 طالبا كفيفا في الكلية والمواظب منهم على الحضور حوالي 20 والباقي يجدون صعوبة في الانتقال ويدرسون بنظام الانتساب.
أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين.. صور
أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين.. صور
أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين.. صور
أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين.. صور
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