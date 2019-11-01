أنغام تشعل حفل مركز المنارة بـ التجمع الخامس.. صور

أحيت الفنانة أنغام مساء أمس، الخميس حفلا غنائيا ضخما بصحبة المايسترو هاني فرحات والفرقة الموسيقية في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور كامل العدد.



وتألقت أنغام بغناء عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة بها منها : "حالة خاصة جدًا"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"طول مانت بعيد"، و"عرفها بيا"، و"نزوة"، و"هبدأ مـ الأخر"، وغيرها من الأغاني.



كما تستعد أنغام، لأحياء حفل غنائي كبير يوم 6 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية.

