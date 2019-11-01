لأول مرة منذ قرار التعويم .. سعر الحديد يصل لأقل من 10 آلاف جنيه.. وبرلمانيون يرجعون السبب لانخفاض سعر استيراد خام الحديد بالدولار.. وتوقعات بانخفاض سعر تكلفة البناء وحدوث رواج في السوق العقاري

صناعة النواب تكشف أسباب انخفاض أسعار الحديد لـ9900

اقتصادية النواب تعلق علي انخفاض أسعار الحديد إلى 9900 جنيه

قوى البرلمان تبشر بانخفاض أسعار العقارات بعد تراجع أسعار الحديد لـ 9900 جنيه للطن



انخفض طن سعر الحديد إلى أقل سعر له منذ قرار تعويم الجنيه فى عام 2016 ، ليصل إلى 9900 جنيه ، بعد ما وصل سعره خلال الفترة الماضية إلى 15 ألف جنيه، وسط توقعات بانخفاض سعر الحديد خلال الفترة المقبلة إلى 8000 جنيه.



ويأتى هذا الانخفاض الكبير فى سعر طن الحديد بالتزامن مع التراجع التدريجى لسعر الدولار، وفسر برلمانيون هذا الانخفاض فى سعر طن الحديد إلى عدد من الأسباب من بينها قرار الحكومة بخفض أسعار غاز المصانع كثيفة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض سعر خام البليت المستورد بعد تراجع سعر الدولار.



وقال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن انخفاض سعر طن الحديد إلى أقل سعر 9900 جنيه فقط يرجع إلى انخفاض سعر استيراد خام الحديد بالدولار والذى كان يسعر قبل ذلك بـ20 جنيها، حتى انخفض الآن إلى 16.19 جنيه.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض سعر غاز المصانع كثيفة استخدامات الطاقة قلل التكلفة، الأمر الذى أدى أيضا إلى انخفاض سعر طن الحديد ، متوقعا أن ينخفض سعر طن الحديد خلال الفترة المقبلة إلى 8000 جنيه.



ونوه عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن سعر طن الحديد سيصل إلى 8000 جنيه فى حالة بيع أسعار الغاز بالسعر العادى الذى أعلنت عنه الحكومة بعد قيامها بخفض سعره مع استمرار الانخفاض التدريجى لسعر الدولار، لأن المصانع لازالت تعمل الان بالغاز المخزون المرتفع سعره قبل قرار الحكومة بخفض أسعار بيع الغاز للمصانع، خاصة وأن أول فاتورة تحاسب عليها المصانع كانت من أقل من شهر.



وأضاف أنه مع توقعات إنخفاض سعر الحديد الفترة المقبلة إلى 8000 جنيه ووصول طن الأسمنت إلى 700 جنيه فلابد أن تكون هناك مزايا لشركات المقاولات والإستثمار العقارى ، مشيرا إلى أن إنخفاض أسعار الحديد والأسمنت سيؤدى إلى إنخفاض تكلفة البناء وحدوث رواج فى السوق العقارى.



وحول انخفاض أسعار غاز المصانع قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن طن الحديد وصل سعره خلال الفترة الماضية إلى 15 ألف جنيه ، إلا أنه بعد إنخفاض أسعار غاز المصانع كثيفة إستخدام الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك ، والذى كان مطلب معظم الصناع ، كان لذلك تأثير فى إنخفاض سعر طن الحديد إلى 9900 جنيه.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سعر طن الأسمنت انخفض أيضا خلال الفترة الأخيرة مع انخفاض سعر الحديد ، وذلك بالتزامن مع إنخفاض سعر البليت المستورد ، والذى قل سعره نتيجة إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.



وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تنخفض أسعار عدد من السلع الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة مع تراجع سعر الدولار مثل الدقيق نتيجة انخفاض سعر القمح والسكر وباقى السلع الأساسية ، بالإضافة إلى انخفاض سعر المواد البترولية والحديد والأسمنت ومواد البناء والخشب.



وقال نتمنى أن يحدث انخفاض فى أسعار بعض الصناعات الاخرى نتيجة إنخفاض أسعار الغاز، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر فى الاستهلاك المنزلى للكهرباء والغاز والمياه.



وحول أسباب انخفاض الحديد، قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الحديد حاله كحال باقى السلع التى تراجعت أسعارها نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة تطبيق إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى، كذا تأثر سعر الحديد بقرار الحكومة بخفض أسعار البنزين على 5 صناعات هو من ضمنها.



وأكد النائب محمد عبد الله وهب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،انخفاض سعر الحديد ليصل إلى 9900 جنيه كادنى قيمة له منذ تعويم الجنيه ، بعد ما وصل سعره خلال الفترة الماضية إلى 15 ألف جنيه، سيؤدى إلى انخفاض أسعار الصناعات والعقارات التى يدخل فيها تكوينها الحديد بصورة كبيرة .



وتابع عضو لجنة القوى العامة: مع استمرار الجهد والعمل والصبر سنجنى معا ثمار ما زرعنا من أجل استقرار مصر والتنمية المستدامة التى نسعى إليها.



ورصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد، الأربعاء الماضي حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 10100 جنيه إلى 9900 جنيه للطن مقارنة بـ 10675 و10900 جنيه للطن خلال الأسبوع الماضى حيث أنه لأول مره منذ قرار تعويم الجنيه يصل سعد الحديد لأقل من 10 آلاف جنيه.



ففي شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر للطن 10200 جنيه للطن مقارنة بـ 10800 جنيه الأسبوع الماضى، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10150 جنيها للطن مقارنة بـ 10750 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة العتال للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة عطية للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة سرحان للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى.



واستقرت أسعار شركة المراكبى للصلب عند 10 آلاف جنيها مقارنة بـ 10900 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة حديد المصريين إلى 10 آلاف جنيه أيضا مقارنة بـ 10750 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة الكومى للصلب عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة المعادى للصلب عند 90850 جنيها للطن مقارنة بـ 10675 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة العشرى للصلب عند 90850 جنيها للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة الجيوشى للصلب عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة مصر ستيل عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى.



وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، في عددها يوم 12 أكتوبر الجارى، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة.



ونص القرار في مادته الأولى على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.



كما تضمن القرار، استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 20119، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات.



ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.



وجاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، وذلك عبر اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.