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رياضة

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وديجون في الدوري الفرنسي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ديجون، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدروي الفرنسي.

بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وديجون في الدوري الفرنسي:

وتقام مباراة باريس سان يجرمان وديجون في تمام العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.

باريس سان جيرمان ضد ديجون:

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الليج 1، بينما يطمح ديجون في تفجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.

غيابات باريس سان جيرمان أمام ديجون:

ويفتقد باريس سان جيرمان لجهود كلا من تياجو سيلفا للإصابة، وماركو فيراتي للإيقاف.

ترتيب باريس سان جيرمان وديجون في الدوري الفرنسي:

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ديجون في المركز الأخير بـ 9 نقاط.

بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وديجون في الدوري الفرنسي:




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