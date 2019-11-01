ضعى العسل على وجهك .. والنتيجة ستذهلك

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن العسل يعتبر من أبرز العناصر التي يتم استخدامها لصناعة مستحضرات التجميل المختلفة، ومستحضرات العناية بالبشرة أيضا.



وينصح النادى، بوضع العسل على الوجه نظرا لتعدد فوائده، فهو يساعد على زيادة صفاء البشرة، التقليل من حجم المسامات، علاج حب الشباب، مقاومة أعراض الشيخوخة، مقاومة البكتيريا.



كما قدم استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى وضع العسل على وجهك حتى تتمتعي ببشرة مشرقة.

يعمل على منح البشرة النعومة والنضارة

يعالج البثور وشوائب الوجه

يمنح البشرة الإشراق والجمال

يقي البشرة من حب الشباب

يساعد البشرة على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة

يعمل على تبييض البشرة

يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة في تغذية البشرة

يعالج البشرة الدهنية لخصائصه المغذية للبشرة

يعمل على مقاومة جفاف الجلد ويمنحه الصحة