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مرأة

انتبه تحذيرات من الورق الألمونيوم عند استخدامه بهذه الطريقة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تستخدم ربات المنزل الورق الفويل بكثرة في تغطية الطعام وقدمت الدكتورة يجهان الحفني استشاري التغذية العلاجية تحذيرات عن مخاطر سوء استخدام ورق الألومنيوم وهي وكيفية استخدامه الصحيح.

-صمم ورق الألمنيوم لتغليف الأطعمة وليس لاستخدامه في عملية الطبخ.

-يتكوّن هذا الورق من وجهَين: وجه لامع والوجه الآخر غير لامع يستخدم الوجه اللامع لتغليف المأكولات الساخنة فقط أي ان الوجه اللامع ملاصق للطعام الساخن
.
بينما يستخدم الوجه غير اللامع لتغليف المأكولات الباردة فقط أي الوجه غير اللامع ملاصق للطعام البارد
-يمنع استخدام ورق الالمونيوم في عملية الطبخ أو لتغليف الطعام وإدخاله إلى الفرن
.
حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الالمونيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه خاصةً إذا كنت تستخدم الحامض أو الخل في عملية الطبخ
.
- إذا اضطررت لاستخدام ورق الألمنيوم في الطبخ ضع بينه وبين الطعام ورقة من الملفوف ( الكرنب ) ثم أرمها بعد الطبخ.

أبدًا لا تأكلها ولا تتركها مع الطعام.
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