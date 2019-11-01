انتبه تحذيرات من الورق الألمونيوم عند استخدامه بهذه الطريقة

تستخدم ربات المنزل الورق الفويل بكثرة في تغطية الطعام وقدمت الدكتورة يجهان الحفني استشاري التغذية العلاجية تحذيرات عن مخاطر سوء استخدام ورق الألومنيوم وهي وكيفية استخدامه الصحيح.



-صمم ورق الألمنيوم لتغليف الأطعمة وليس لاستخدامه في عملية الطبخ.



-يتكوّن هذا الورق من وجهَين: وجه لامع والوجه الآخر غير لامع يستخدم الوجه اللامع لتغليف المأكولات الساخنة فقط أي ان الوجه اللامع ملاصق للطعام الساخن

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بينما يستخدم الوجه غير اللامع لتغليف المأكولات الباردة فقط أي الوجه غير اللامع ملاصق للطعام البارد

-يمنع استخدام ورق الالمونيوم في عملية الطبخ أو لتغليف الطعام وإدخاله إلى الفرن

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حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الالمونيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه خاصةً إذا كنت تستخدم الحامض أو الخل في عملية الطبخ

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- إذا اضطررت لاستخدام ورق الألمنيوم في الطبخ ضع بينه وبين الطعام ورقة من الملفوف ( الكرنب ) ثم أرمها بعد الطبخ.



أبدًا لا تأكلها ولا تتركها مع الطعام.