مبهرة وأنيقة.. شاهد أجمل فساتين آيشواريا راي فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 1 نوفمبر عيد ميلاد الممثلة وعارضة الأزياء الهندية آيشواريا راي والتى أتمت عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذلك تخطف دائما الأنظار بإطلالاتها وفساتينها التى تظهر بها على السجادة الحمراء أو مختلف المناسبات.



تتمتع آيشواريا راي بذوق رفيع وراقٍ فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها وبالأخص الفساتين، فهى تحرص دوما على التنوع بين التصميمات المختلفة وهو ما ميزها عن غيرها من النجمات وجعلها محط أنظار الجميع.



كما تفضل الممثلة وعارضة الأزياء آيشواريا راي اقتناء الفساتين الملفتة بتصميماتها غير التقليدية، كما تعتمد على ارتداء الفساتين التى تحمل توقيع مصممين الأزياء و دور الأزياء العالمية أيضا.

