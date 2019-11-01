سمسار إيران.. حمد بن جاسم يعرض على دول الخليج فرصة لن تتكرر

ذكرت قناة «روسيا اليوم» أن رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، تحدث عن ورود مؤشرات على ظهور «فرصة مهمة قد لا تتكرر» لإطلاق حوار بين إيران ومجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية الاستفادة منها.



وذكر رئيس حكومة قطر الأسبق في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس الخميس: «كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة، وأنا أعتقد أن هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسئولية من دول المجلس».



وأكد بن جاسم ضرورة أن "يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهما بشكل واضح بغية الوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله".



وحذر رئيس الوزراء القطري الأسبق من أن هذه الفرصة قد لا تتكرر، موضحا أنها لن تعود ضرورية لإيران إذا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وتابع: «من المهم أن تكون هناك مسئولية وتقدير موقف لهذا الوضع، وعلى دول المجلس ألا تبني سياستها على الوضع الحالي بين أمريكا وإيران».







