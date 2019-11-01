برلمانى: رسائل الرئيس تؤكد حرصه على تطهير البلاد من الفساد

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب: إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لأعضاء البرلمان وباقى مؤسسات الدولة، خلال افتتاحه أمس لمصنع الغازات الطبية والصناعية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، تؤكد حرص الرئيس على تطهير البلاد من مختلف أشكال الفساد، وتشجع النواب على أداء دورهم الرقابى على أكمل وجه.





وأضاف بسيونى في تصريح له، أن رسائل الرئيس السيسى، من شأنها تشجيع المؤسسات وفى مقدمتها مجلس النواب، على مواجهة الفساد وعدم التهاون في محاربته، وكذلك تعد الرسائل تشجيع أعضاء البرلمان، على استخدام مختلف ادواتهم الرقابية ومنها الاستجواب، ضد أي قصور حكومي.





وتابع عضو مجلس النواب، أن رسائل الرئيس، التي قال فيها، :"لا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. كل المؤسسات معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا هيبقى فيه خطر ودا فراغ يجب ألا يترك.. البرلمان مؤسسة كبيرة وعليه القيام بدور أكبر لأن التحدى أكبر.. الظروف قبل 2011 كانت مختلفة، لكن الآن لازم تضافر مؤسسات الدولة بالكامل للحقيقة ولا نطلب أكثر من ذلك"، تدل على وعي القيادة السياسية لما تمر به البلاد من مخاطر وتحديات تتطلب تكاتف مختلف المؤسسات لمواجهتها، من خلال القيام بدورها سواء الرقابى والتشريعى أو التنفيذي.





وأضاف المستشار حسن بسيونى، أن على كل مسئول، أن يضع رسائل الرئيس، نصب عينيه، ليتحرك من خلالها فيما يتعلق بمواجهة الفساد و التحديات التي تواجه البلاد، بما يصب في الصالح العام للبلاد، وتحقيق مستوى أفضل للمواطنين.





وكان الرئيس السيسى قال خلال كلمته أمس خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية بمحافظة الجيزة، "نواب الشعب عليهم مسئولية وكل أمر محل شكوى لازم يتصدوا ويعملوا لجان ويعملوا تقارير ويعلنوها للناس ولو فيه قصور من الدولة يعلنوه ويوضحوا الحقائق للناس وهذا ليس توجيه لأحد".



