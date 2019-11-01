الحكومة تنفي تشوه بعض آثار معبد الكرنك إثر اندلاع حريق في محيطه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تشوه بعض آثار معبد "الكرنك" إثر اندلاع حريق في محيطه.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر معبد "الكرنك" بالحريق الذي اندلع بمحيطه، مُشددةً على أن المعبد وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة تمامًا، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر على الإطلاق، مُشيرةً إلى اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.





ونوهت الوزارة إلى أن الحريق نشب في "الكافتيريا"الموجودة بمنطقة "الجراج" قبل مركز زوار معبد الكرنك، وعلى الفور قامت الوزارة بإرسال فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار إلى معبد الكرنك؛ للتأكد من سلامة الآثار الموجودة به، وبالفعل تم التأكد من عدم وصول النيران إليه ومن سلامة كافة مبانيه الأثرية.





وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه تم إنهاء أكثر من 90 % من مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش بمعبد الأقصر تمهيدًا لافتتاحه أمام الزائرين في نهاية العام الجاري، حيث تضمنت أعمال التطوير تحديد مسار الزيارة وإحاطة الموقع بالأسوار لتحديد المكان نفسه، إضافة إلى إنشاء مداخل ومخارج للطريق الذي يبلغ طوله 2700 متر، ويربط (معبد الكرنك في الشمال بمعبد الأقصر في الجنوب)، مُشيرةً إلى أن أعمال الترميم تتم على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة المعتمدة عالميًا.



