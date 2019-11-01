في عيد ميلادها.. قصة خلاف غادة إبراهيم مع إلهام شاهين

تحتفل الفنانة غادة ابراهيم اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ47، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 1 من نوفمبر لعام 1972.



ولا يعرف كثيرون سر خلاف غادة إبراهيم مع الفنانة إلهام شاهين، والتي سبق وهاجمتها في أكثر من مناسبة، من أشهرها تحميلها مسؤولية تلفيق قضية إدارة شقة دعارة، التي حكم فيها على غادة بالحبس لمدة سنة، قبل أن تنقض الحكم ويقبل النقض لاحقا.



وكانت إلهام شاهين ردت حينها على اتهامات غادة إبراهيم قائلة في تصريحات صحفية "إنها لا تحب الرد على مثل هذا الحديث، ووصفت ما قيل بالتفاهات والكلام غير المسؤول".



وأكدت مصادرنا أن سبب خلاف غادة إبراهيم مع إلهام شاهين هو كلام منسوب لـ إلهام شاهين في حق غادة إبراهيم، حين وصفتها الأولى بـ "الكومبارس"، متعجبة من تواجدها الدائم في المهرجانات السينمائية، وهو ما أغضب غادة إبراهيم التي لم تتوقف من يومها عن الهجوم على إلهام شاهين.



أما قصة وجود رجل أشعل الخلاف بين الفنانتين من قبل، فلم يتسن التأكد من صدقيتها، وهي غالبا شائعة انتشرت بقوة بسبب الهجوم الشديد الذي كانت تشنه غادة على إلهام، وهو ما برره البعض بوجود خلاف حول رجل.





