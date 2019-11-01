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رياضة

ريان بروستر: ساديو ماني أسرع من محمد صلاح

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
محمد صلاح - ساديو
محمد صلاح - ساديو ماني
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القسم الرياضي
تحدث الشاب ريان بروستر لاعب ليفربول الإنجليزي عن ثنائي هجوم الفريق، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح من خلال حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي.

وحينما سئل لاعب ليفربول الشاب ريان بروستر، عن رأيه في أسرع لاعب داخل ليفربول، قال"سيكون واحدًا من ساديو ماني أو مو صلاح ولكنني سأذهب إلى ساديو ماني".

وأضاف"إنه سريع، ليس فقط وفقا لإحصاءات الفيفا، هو بالإضافة إلى مو صلاح الأسرع في الفريق".

وقال عن هذا"شخصيًا، أرى أن ماني واحد من أفضل الأجنحة في العالم، ميسي من كوكب آخر، ولكنني لم أفاجأ بتصويته لصالح ماني".

ويبلغ بريوستر من العمر 19 عامًا وهو أحد المواهب الصاعدة بقوة في الكرة الإنجليزية، نشأ في صفوف تشيلسي قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2017، ومن يومها يبحث عن المشاركة الأولى رفقة الريدز.

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