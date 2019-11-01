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محافظات

معظمهم أمريكان ... إنقاذ 18 سائحا أجنبيا بعد احتراق مركب سفاري بـ مرسى علم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
الحريق
الحريق
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إبراهيم جادالله
أكد مصدر طبى أن جميع السياح الذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم ١٨ سائحا، وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة حيث فقدوا جوازات السفر خلال الحريق وتم نقلهم إلى إحدى فنادق المدينة بجانب ١٢ طاقم المركب وتتولى حاليا النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء عصام حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا لاندلاع حريق بمركب سفارى يدعى "سوزانا"بالكيلو ٤٥ شمال مرسى علم وأسفر الحريق عن مصرع سائحة أمريكية وإنقاذ باقى السياح وطاقم المركب وعددهم ١٨ سائحا من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان.

وكشف مصدر أن المركب كان عائدا من رحلة سفارى استغرقت أسبوع جنوب البحر الأحمر وكان متجها إلى ميناء بورت غالب فى آخر أيام الرحلة المقرر لها اليوم ولكن فوجئ طاقم المركب بنيران تصعد من غرفة المدن لم يتحدد مصدرها حتى الآن ولكن كانت النيران شديدة وسرعان ما بدأ طاقم المركب فى إخلائه بسرعة لإنقاذ السياح وتم بالفعل إنقاذهم إلا حالة واحدة سائحة لقت مصرعها.
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مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

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