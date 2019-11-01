معظمهم أمريكان ... إنقاذ 18 سائحا أجنبيا بعد احتراق مركب سفاري بـ مرسى علم

أكد مصدر طبى أن جميع السياح الذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم ١٨ سائحا، وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة حيث فقدوا جوازات السفر خلال الحريق وتم نقلهم إلى إحدى فنادق المدينة بجانب ١٢ طاقم المركب وتتولى حاليا النيابة العامة التحقيق.





كان قد تلقى اللواء عصام حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا لاندلاع حريق بمركب سفارى يدعى "سوزانا"بالكيلو ٤٥ شمال مرسى علم وأسفر الحريق عن مصرع سائحة أمريكية وإنقاذ باقى السياح وطاقم المركب وعددهم ١٨ سائحا من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان.



