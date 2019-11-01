Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-11-2019..فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
الخضروات
الخضروات
Advertisements
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 1-11- 2019.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1-11- 2019:

الطماطم: 4.5 جنيه
البطاطس: 4.5 جنيه
الكوسة: 5 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الجزر: 10 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
القلقاس: 7 جنيهات
الفلفل الألوان: 20 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-11- 2019
التفاح: 20 جنيهًا.
الرمان: 3.5 جنيه
الجوافة: 3.5 جنيه
الكمثري: 15 جنيهًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-9-2019 .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2019..فيديو

الفاصوليا بـ 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 -9- 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 27-9-2019 .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 11-10-2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية.. والوجهة كانت مصر

أخبار السوشيال ميديا: مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. وصورة نادرة لـ فريد شوقي

بأوامر من جروس ... نقل معسكر الأهلي السعودي

فيديوجراف| تعرف على سن إليسا فى عيد ميلادها

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 1 - 11 - 2019.. فيديو

Advertisements

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

هبوط أسعار 7 سيارات وتراجع سعر 4 سلع مهمة.. تفاصيل

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

نجم ليفربول السابق يعلق على اهتمام يوفنتوس بضم محمد صلاح

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

مليش اخوات رجالة.. أحمد فلوكس يعلق على تهربه من الخدمة العسكرية

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وأنيقة.. شاهد أجمل فساتين آيشواريا راي فى عيد ميلادها

أنغام تشعل حفل مركز المنارة بـ التجمع الخامس.. صور

الرمال البيضاء ثروات مهدرة بصحراء الوادي الجديد