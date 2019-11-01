أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-11-2019..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 1-11- 2019.



أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1-11- 2019:



الطماطم: 4.5 جنيه

البطاطس: 4.5 جنيه

الكوسة: 5 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الجزر: 10 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

القلقاس: 7 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-11- 2019

التفاح: 20 جنيهًا.

الرمان: 3.5 جنيه

الجوافة: 3.5 جنيه

الكمثري: 15 جنيهًا.

