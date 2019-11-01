بعد قرار تصديرها.. الزراعيين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين: إن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتى من الدواجن؛ حيثُ ننتج حوالى 90% من الاستهلاك المحلى، ونستورد 10%.



وأضاف "خليفة" لـ "صدى البلد" ، أن إعلان وزارة الزراعة تصدير الدواجن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها لن يؤثر على ارتفاع أسعارها بالأسواق .



وأكد "نقيب الزراعيين" أن مصر لم تتوقف عن استيراد الدواجن بشكل كامل وإنما بشكل مدروس من خلال الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الانتاج المحلى وتنمية صناعة الدواجن .



وأشار إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، والدولة لا تهتم بها من أجل التصدير فقط، إنما لخلق فرص عمل للشباب وتنمية مناطق صحراوية أيضًا.



كانت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة أعلنت عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الدواجن والاستعداد لتصديرها .

