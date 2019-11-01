أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

قالت صحيفة "أفريكا تايمز الإلكترونية ، اليوم الجمعة، إن إثيوبيا باتت اليوم على حافة الهاوية، نتيجة الصراعات العرقية والتعامل الحكومي مع العرقيات المختلفة داخل الدولة.





وأوضحت الصحيفة أن "إثيوبيا باتت مرة أخرى على حافة الهاوية، ولا يوجد سبب يدعو إلى الدهشة، سواء في الداخل، أو في المجتمع الدولي، فعلى الرغم من التفاؤل الذي جاء مع تولي آبي أحمد، رئاسة الحكومة، والتزامه بسن إصلاحات ديمقراطية في البلاد، كان هناك دوما محللون يحذرون من أن التوترات العرقية في البلاد لا تزول، ناهيك عن التنبؤات المشؤومة بأن العقائد والعرقيات المتشابكة في إثيوبيا، أكثر تعقيدا بكثير من أفكار آبي أحمد الإصلاحية.



