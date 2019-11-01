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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالدقهلية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
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محمود محسن
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من المسجد الكبير بعزبة أشمون بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، عن حياة النبي (صلى الله عليه وسلم)، أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام ” يتناول الحديث عن رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) الخاتمة العالمية الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان ، وأن جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله (صلى الله عليه وسلم) أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام ، والمتدبر لسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) يجد أنه كان خير أسوة وقدوة في كل أقواله وأفعاله وأحواله ، والسيرة النبوية خير شاهد على ذلك.

وأكدت الوزارة، أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) كان أنموذجًا تطبيقيًا لصحيح الإسلام في إنسانيته وأخلاقه ، وكانت شريعته تمتاز بالوسطية والاعتدال ، ومن أجل المحافظة على تلك الوسطية وذلك الاعتدال حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من كل مظاهر الغلو وخاصة الغلو في الدين.

فما أحوجنا إلى التأسي برسول الله (صلى الله عليه وسلم) والاقتداء بهديه ، واقتفاء أثره في نشر رسالة النور والهداية صافية رائقة كما أنزلها الله تعالى إلى الخلق أجمعين.
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