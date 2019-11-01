الحرب خيارنا الوحيد.. هل تهدد روسيا أنقرة عن طريق بشار الأسد ؟

بعد مرور أكثر من 20 يوما من بدء العملية العسكرية التركية على شمال شرق سوريا، والتي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، بزعم خلق منطقة آمنة على الحدود السورية التركية لعودة اللاجئين السوريين إليها، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الحرب على تركيا إذا أصرت على مواصلة عدوانها على الأراضي السورية، باعتبار أن الحرب في تلك الحالة بمثابة الخيار الوحيد لسوريا.





تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، والتي أعلنها في لقائه التلفزيونية ليلة أمس الخميس للقنوات السورية،حملت تهديدا مباشرا للنظام التركي حال استمرار عدوانها على الأراضي السورية، حتى اعتبر كثير من المتابعون تلك التصريحات بمثابة خطوة تصعيد جديدة ما بين روسيا وأنقرة، تدل على دخول العلاقات بينهما في مرحلة جديدة ومختلفة.



