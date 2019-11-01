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منوعات

لغز محير.. مقتل طالبة بسبب الدايت

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دفعها حلمها في جسد ممشوق وحركة رشيقة إلى اتباع نظام غذائي قاسي، قادها في النهاية إلى الموت، بدلًا من الجسم الممشوق، وعثر عليها في النهاية متوفية داخل غرفتها.

شعر أصدقاء "لينسي بون" صاحبة الـ 20 عامًا اختفاءها لأيام، ليساورهم الشك وذهبوا للاطمئنان عليها، ليجدوها ميتة داخل غرفتها، بحسب ما نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

كانت "لينسي" تتبع حمية غذائية قاسية لإنقاص وزنها قبل الذهاب إلى عطلة، حيث كانت تصوم عن الطعام وتتناول مكملًا لتخفيف الوزن كانت عبارة عن أقراص تكميلية من خل التفاح، والتي تعرف بأنها تعمل على سد الشهية، كما كانت تتناول مكملا لفقدان الوزن مصنوعا من التكسير، التفاح المقطر والمخمر.

ولكن يبقى وفاة "لينسي" سرا غير معروف السبب، فلم يتمكن الطبيب الشرعي من العثور على سبب لوفاتها، موضحًا أنه لغز، ومازالت الشرطة والطب الشرعي يبحثان عن السبب وراء تلك الوفاة الغريبة.
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