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مرأة

أروع مكياج .. نوال الزغبي تتألق بـ سيلفي شتوي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت نوال بإطلالة شتوية بجاكت رمادي وكوفية ملونة، ومكياج رقيق ومنيق باللون البني الفاتح من احم الشفاة ورسم الحواجب مع لون شعرها الاشقر مما اعطاها جمالا فائقا.

والتقطت نوال الصورة بطريقة السيلفي مما جعلها تظهر بإطلالاتها من قريب وتعتمد علي ظهور وجهها ونالت الصورة إعجاب المتابعين وكتبت في تعليق على صورتها " Bonjour 🙏".



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