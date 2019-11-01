اعتداء أهالي مريض بالضرب على طبيب بطوارئ طنطا ورئيس الجامعة يحقق

أعطي رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع اليوم توجيهاته العاجلة الى مدير المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم بفتح باب التحقيق القانوني والإداري فى واقعة تعدي أهلية مريض على طبيب بشري أثناء مزاوله نشاط عمله وواجبه بقسم الطوارئ والاستقبال بالضرب وإهانته بالسباب.



كما وجَّه رئيس الجامعة على أهمية تحسين كافة أوجه صور الرعاية العلاجية والخدمات الطبيبة للمرضي المترددين على العيادات الخارجية والأقسام الجراجية بكافة عنابر ومباني المستشفيات الجامعية حفاظا على صالح المرضي وذويهم في المرحلة المقبلة.



كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ الى رئيس نقطة شرطة المستشفي الجامعي يفيد بواقعة اعتداء العشرات من أهالي مريض على طبيب بشري يدعى "م.ج" أخصائي جراحات العظام الموجود في الاستقبال بدعوى اعتقادهم بتقصيره وإهماله فى تقديم الرعاية العلاجية لحالة قريبهم.



وكشف الطبيب الضحية فى بلاغه أنه تعرض لسوء معاملة من أهلية المريض مما دفعهم للتشابك بالأيدي معه والتعدي عليه بالضرب ومنعوه من أداء عمله.



وتحرر محضر بحادث الاعتداء على الطيب وباشرت النيابة العامة دورها فى التحقيق فى حيثيات الواقعة وأمرت النياية العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.

