الزراعيين: الوزراء تمنح الفلاحين قروضا بدون فوائد للتحول لنظم الرى الحديثة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين: إن قرار رئاسة الوزراء بمنح قروض حسنة للفلاحين من أجل تحويل نظام الرى من التقليدى أو الغمر إلى النظام الحديث قرار صائب لترشيد المياه.





وأوضح "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إعلان منح القروض بدون فوائد للفلاحين لايشكل عبء عليهم ، لافتًا إلى أن تطبيق طريقة الري الحديثة أثبتت فعاليتها في بعض المحافظات التي تم تطبيقها بها.





وأشار "نقيب الزراعيين" إلى أن جميع المجالات التى تعتمد على المياه تحتاج إلى تطوير حقيقى خاصًة فى ظل التوسع فى الأراضى الزراعية الذى نشهده ، والإحتياج إلى المياه مع زيادة عدد السكان.



