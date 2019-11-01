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رياضة

#كهربا_ميرجعش_الزمالك يتصدر تويتر.. والجماهير: اللي باع مش هيرجع لو دفع ملايين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر هاشتاج (#كهربا_ميرجعش_الزمالك) مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار العديد من الأخبار التي تلمح لعودة اللاعب الهارب للقلعة البيضاء مرة أخرى، ولكن بمجرد انتشار تلك الأخبار أطلقت جماهير الزمالك العديد من التغريدات التي ترفض فيها عودة كهربا مرة اخرى وجاءت التعليقات كالآتي:

مابنرجعش هارب يا كهربا

من لا يحترم الكيان فليذهب أينما شاء فنهايته اشبة بمن باع الكيان ومات الف مرة من الندم

ما يلزمناش

الخاين ملهوش مكان
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