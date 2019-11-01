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أخبار العالم

سلسلة من الحرائق الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن حريقا جددا اندلع على قمة أحد الجبال في منطقة شمال لوس أنجلوس، ليلة الخميس، امتد إلى مسافة نحو 5000 فدان، فيما حاول رجال الإطفاء إخماد حريق ماريا الذي بدأ في حوالي الساعة السادسة والنصف.

وفي وقت سابق،اندلع حريقان سريعا الحركة في جنوب كاليفورنيا ، تغذيهما رياح سانتا آنا القوية. أحدهم ، حريق التل في سان بيرناردينو، شرق لوس أنجلوس، مما أدى إلى إخلاء إلزامي ودمر ستة منازل على الأقل، فيما رفض بعض السكان المغادرة.

وفي مقاطعة ريفرسايد المجاورة أحرق ما لا يقل عن خمسة مبان،وقال المحققون إنها بدأت في نهاية مطاردة للشرطة، عندما اصطدمت سيارة مسروقة عبر الأسوار بحقل مفتوح كبير، مما أدى إلى إتلاف إطاراتها وتعطيل السيارة.

ومن الواضح أن الحرارة المنبعثة من عجلات السيارة أشعلت حريقًا تحتها وأثار حريقًا في الحقل، وقالت الشرطة إن راكبي السيارة حاولا الفرار سيرا على الأقدام ولكن تم ضبطهما. تم رفع جميع أوامر الإخلاء المتعلقة بالحريق.
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