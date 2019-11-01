للمرة الثانية.. قتلى في إطلاق نار أثناء احتفالات الهالوين بولاية كاليفورنيا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات هالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا.



وكانت السلطات الامريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، في إطلاق نار خلال احتفال جماعي بالهالوين في أحد المنازل بمدينة لونج بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وصلت سيارات الإسعاف والإنقاذ، على الفور، بعد الإبلاغ عن إطلاق نار، في حديقة منزل، خلال الاحتفال بعيد الهالوين.



وأظهرت لقطات مصورة، 3 أشخاص سقطوا أرضًا، بعد إطلاق 30 رصاصة من قبل مسلح، قبل مجيء الشرطة، وفقًا لشهود عيان.