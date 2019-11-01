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رياضة

ثنائي الأهلي يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، واصلا تدريباتهم التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما.

وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات عصر أمس الخميس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعدادًا للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة .

وخاض الأهلي مرانه الاول بالأمارات مساء أمس علي ملعب شباب أهلي دبي بمنطقة العوير واستمر قرابة الـ60 دقيقة، و يواصل تدريباته في الفترة المسائية اليوم علي ملعب الممزر.

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