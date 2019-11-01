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اقتصاد

تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية بمدينة الشروق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:55 م
تنفيذ 5 قرارات إزالة
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية بمدينة الشروق
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امنة عبد العظيم
صرح المهندس عبدالررؤف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ (5) قرارات إزالة لمخالفات بنائية في مهدها من مبانٍ وشدات خشبية، وذلك لمخالفة التراخيص الصادرة من جهاز المدينة وزيادة غرف السطح عن النسبة المسموح بها، وكذا تم شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين وأصحاب المشاتل المخالفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين، محذرًا من القيام بأية مخالفات بنائية بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الإزالات الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، قاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، حملة مكبرة لرفع ومصادرة إشغالات الباعة الجائلين وكذا إزالة تعديات المشاتل على أرصفة المشاة، ومصادرة المزروعات الموجودة خارج حدود المساحة المصرح بها.

وأشار المهندس أحمد على، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إلى أن الحملات مستمرة خلال أيام الإجازات صباحًا ومساء، ولن يتم السماح بتواجد باعة جائلين أو تعدٍ على رصيف مشاة باعتبار أرصفة المشاة حق أصيل لسكان المدينة.

جدير بالذكر أنه تم التشغيل التجريبي لمنافذ الخير بالمدينة لتوفير البديل الآمن للباعة الجائلين، وتم التشديد على العارضين بالمشروع بتوفير السلع بأعلى جودة، وبأسعار مناسبة والتأكيد على أن العمل على مدار أيام الأسبوع، وفي حالة المخالفة لضوابط التشغيل يتم الإستبعاد فورًا للمخالف بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.
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