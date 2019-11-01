فيديو وإنفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 15 شائعة في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو وإنفوجرافا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح الحقائق.





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019 ‏):





حيث نفس المركز الاعلامي ما تردد حول إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، كما نفي ما اثير حول تفشي وباء "حمى الضنك" داخل مدن محافظة البحر الأحمر، ونفي المركز ايضا ما تداول حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء، كما نفي ما تردد حول وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم.





ونفي المركز ما اثير حول وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، ونفى أيضا ما تداول حول حذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية، كما نفي ما اثير حول تراجع الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف دول العالم، ونفى المركز ما تداول حول تلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية.



