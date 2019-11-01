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رياضة

سيد عبد الحفيظ : تحديد مصير ودية معسكر الإمارات خلال ساعات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إن الجهاز الفني لم يُحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المُقام حاليًا بالإمارات.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة وكل الاحتمالات واردة .

وكان الاهلي قد وصل الامارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وإفريقيًا ، وخاض الفريق أول مران له بالامارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.

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